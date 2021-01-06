Источник: Луизао разорвал контракт с Порту и планирует вернуться в Ворсклу

Футболист близок к возвращению в Украинскую Премьер-лигу

  • 06.01.2021 03:57
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Источник: Луизао разорвал контракт с Порту и планирует вернуться в Ворсклу
© ФК Ворскла. Луизао

22-летний бразильский полузащитник Луизао разорвал контракт с «Порту» и стал свободным агентом.

Футболист близок к возвращению в чемпионат Украины. Он планирует вернуться в полтавскую «Ворсклу».

Луизао выступал за «Ворсклу» в сезоне 2019/20, проведя 20 поединков и забив 1 гол.

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Источник — Telegram

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