В пятницу, 8-го декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия М» будет принимать «Баварию».
Матч пройдет в Менхенгладбахе, на поле стадиона «Боруссия-Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Боруссия М» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
В прямом эфире поединок «Боруссия М» – «Бавария» покажет видеосервис MEGOGO.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.