В пятницу, 8-го декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия М» будет принимать «Баварию».



Матч пройдет в Менхенгладбахе, на поле стадиона «Боруссия-Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.



«Боруссия М» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии



В прямом эфире поединок «Боруссия М» – «Бавария» покажет видеосервис MEGOGO.