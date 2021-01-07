Где смотреть онлайн матч чемпионата Германии Боруссия М – Бавария

Встреча состоится в пятницу, 8-го января

  • 07.01.2021 23:10
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Германии Боруссия М – Бавария
© ФК Бавария Мюнхен

В пятницу, 8-го декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия М» будет принимать «Баварию».
 
Матч пройдет в Менхенгладбахе, на поле стадиона «Боруссия-Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
 
«Боруссия М» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
 
В прямом эфире поединок «Боруссия М» – «Бавария» покажет видеосервис MEGOGO.

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Источник — Sport.ua

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