ВИДЕО. У российского футболиста взяли интервью с помощью банана

У российского полузащитника «Монако» Александра Головина взяли интервью в самолете с помощью банана.
Видео в твиттере «Монако» подписано: «Обычно он всегда злится, но теперь доволен!»
Головин играл после травмы впервые с августа 2020 года. Он вышел на замену в матче против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя несколько секунд. Хавбек пояснил: «Мне так не важно, что я быстро забил. Для меня важно выиграть матч».
🔝🎦 𝐋𝐚 𝐫𝐞́𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 #𝐆𝐨𝐥𝐨𝐯𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐚𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐭 !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 7, 2021
"D'habitude il est toujours énervé mais là il est content !" 😂 pic.twitter.com/JUZ0UACUat
Источник — ФК Монако
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