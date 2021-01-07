ВИДЕО. У российского футболиста взяли интервью с помощью банана

Головин играл после травмы впервые с августа и сразу забил гол за «Монако»

  • 07.01.2021 22:28
  • 1862 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. У российского футболиста взяли интервью с помощью банана
© ФК Монако. Александр Головин

У российского полузащитника «Монако» Александра Головина взяли интервью в самолете с помощью банана.

Видео в твиттере «Монако» подписано: «Обычно он всегда злится, но теперь доволен!»

Головин играл после травмы впервые с августа 2020 года. Он вышел на замену в матче против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя несколько секунд. Хавбек пояснил: «Мне так не важно, что я быстро забил. Для меня важно выиграть матч».

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Источник — ФК Монако

(3 голоса)

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Комментарии
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 07.01.2021 22:45
    +4
    Когда черный высказывался, банан убрали из кадра) от греха подальше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 22:38
    +3
    ща б расизмъ приписали, хотя нет, то ж белый, так что можно
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 07.01.2021 22:45
    +4
    Когда черный высказывался, банан убрали из кадра) от греха подальше
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 22:38
    +3
    ща б расизмъ приписали, хотя нет, то ж белый, так что можно
    Ссылка
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