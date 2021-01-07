ВИДЕО. У российского футболиста взяли интервью с помощью банана

У российского полузащитника «Монако» Александра Головина взяли интервью в самолете с помощью банана.

Видео в твиттере «Монако» подписано: «Обычно он всегда злится, но теперь доволен!»

Головин играл после травмы впервые с августа 2020 года. Он вышел на замену в матче против «Лорьяна» (5:2) и забил гол спустя несколько секунд. Хавбек пояснил: «Мне так не важно, что я быстро забил. Для меня важно выиграть матч».