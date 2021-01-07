Святые будут отдыхать. Матч Кубка Англии неожиданно отменили

Матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Саутгемптон» и «Шрусбери Таун» не состоится в назначенный день, 9 января.
Футбольная ассоциация Англии приняла такое решение после того, как несколько игроков и сотрудников «Шрусбери» получили положительные результаты тестов на коронавирус. «Святые» (прозвище клуба хозяев поля) получили официальное сообщение об отмене игры.
Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принято футбольными органами в начале следующей недели. Также под большим вопросом проведение игры между «Астон Виллой» и «Ливерпулем».
Источник — ФК Саутгемптон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.