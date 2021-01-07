Святые будут отдыхать. Матч Кубка Англии неожиданно отменили

У игроков «Шрусбери Таун» положительные результаты тестов на коронавирус

  • 07.01.2021 23:27
  • 834 просмотра
  • 1 комментарий
Святые будут отдыхать. Матч Кубка Англии неожиданно отменили
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Матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Саутгемптон» и «Шрусбери Таун» не состоится в назначенный день, 9 января.

Футбольная ассоциация Англии приняла такое решение после того, как несколько игроков и сотрудников «Шрусбери» получили положительные результаты тестов на коронавирус. «Святые» (прозвище клуба хозяев поля) получили официальное сообщение об отмене игры. 

Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принято футбольными органами в начале следующей недели. Также под большим вопросом проведение игры между «Астон Виллой» и «Ливерпулем».

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Источник — ФК Саутгемптон

(4 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2021 23:46
    0
    была б воля УЕФА «Шрусбери Таун» засчитали бы "технарь"
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.01.2021 23:46
    0
    была б воля УЕФА «Шрусбери Таун» засчитали бы "технарь"
    Ссылка
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