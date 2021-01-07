Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Абу-Даби

Стала известна соперница украинки Элины Свитолиной (WTA 5) во втором круге турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).
Первая ракетка Украины будет играть против россиянки Веры Звонаревой (WTA 164), которая в первом круге переиграла квалифаера, Амандин Эсс из Франции, в двух сетах (6:3, 6:4).
Напомним, Свитолина выиграла стартовый матч на турнире в Абу-Даби, удачно начав сезон победой над американкой Джессикой Пегулой (6:4, 6:3).
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Источник — Sport.ua
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