Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Абу-Даби

Первая ракетка Украины будет играть против россиянки Веры Звонаревой

  • 07.01.2021 21:14
  • 1084 просмотра
  • 1 комментарий
Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Абу-Даби
© WTA. Вера Звонарева

Стала известна соперница украинки Элины Свитолиной (WTA 5) во втором круге турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ).

Первая ракетка Украины будет играть против россиянки Веры Звонаревой (WTA 164), которая в первом круге переиграла квалифаера, Амандин Эсс из Франции, в двух сетах (6:3, 6:4).

Напомним, Свитолина выиграла стартовый матч на турнире в Абу-Даби, удачно начав сезон победой над американкой Джессикой Пегулой (6:4, 6:3).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2021 21:39
    +1
    Ну от яка арабська зараза поставила обидва матчі наших дівчат завтра на 8.00? У таку рань я точно не прокинусь подивитися(
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2021 21:39
    +1
    Ну от яка арабська зараза поставила обидва матчі наших дівчат завтра на 8.00? У таку рань я точно не прокинусь подивитися(
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности