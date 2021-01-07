ФОТО. Лунин поздравил болельщиков с Рождеством из заснеженного Мадрида

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил болельщиков с Рождеством.

«Замечательно. С первым снегом. С Рождеством Христовым!!!», — написал Лунин, комментируя фото из заснеженного Мадрида.

В текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за «Реал».

Ранее одноклубник Лунина Серхио Рамос показал, что не боится холода, выйдя под снегопад с голым торсом.