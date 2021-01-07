ФОТО. Лунин поздравил болельщиков с Рождеством из заснеженного Мадрида

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил болельщиков с Рождеством.
«Замечательно. С первым снегом. С Рождеством Христовым!!!», — написал Лунин, комментируя фото из заснеженного Мадрида.
В текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за «Реал».
Ранее одноклубник Лунина Серхио Рамос показал, что не боится холода, выйдя под снегопад с голым торсом.
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Источник — Instagram
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