ВИДЕО. Серхио Рамос встретил снегопад голым торсом

Испанский защитник «Реала» холода не боится

  • 07.01.2021 16:17
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ВИДЕО. Серхио Рамос встретил снегопад голым торсом
© Instagram. Серхио Рамос

34-летний испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос необычно отреагировал на снегопад в Мадриде.

«Я люблю лето!», — иронично написал Рамос под видео, где он стоит под снегом с голым торсом.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Рамоса.

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Источник — Instagram

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