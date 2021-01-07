ВИДЕО. Серхио Рамос встретил снегопад голым торсом

34-летний испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос необычно отреагировал на снегопад в Мадриде.

«Я люблю лето!», — иронично написал Рамос под видео, где он стоит под снегом с голым торсом.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Рамоса.