Больше не физрук. Год Дэвида Мойеса в Вест Хэме

30 декабря 2019 года. Дэвид Мойес обедает с сопредседателями Дэвидом Салливаном и Дэвидом Голдом. Скоро – официальный анонс, что он опять станет главным тренером. Все понимали, что отношение к такому решению будет неоднозначным.

На следующий день шотландец расплывался в улыбке и отвечал на вопросы СМИ. Было видно, что он соскучился по жизни тренера АПЛ. Он с жаром рассказывал о своих планах укрепить клуб в будущем и признавался в желании последовать примерам «РБ Зальцбурга» и «РБ Лейпцига». Но он понимал, что далеко не все фанаты поведутся на красивые речи. Не все считали, что он потянет клуб такого уровня.

Мало кто мог предсказать, что пройдет 12 месяцев, а Мойес все еще будет руководить командой с бровки. Более того: его подопечные играют с воодушевлением и теперь даже не думают о возможном вылете. «Молотобойцы» на десятой позиции, и от лидеров их отделяет не так уж и много.

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В 2019 году чаще всего слышалось мнение, что назначение Мойеса – это шаг в обратном направлении. Мы все-таки говорим о специалисте, «провалившем» работу в «Манчестер Юнайтед», «Сандерленде» и «Сосьедаде». Его репутации был нанесен, кажется, непоправимый урон.

Но любой тренер должен уметь справляться с любым давлением, и сейчас Мойес откровенно наслаждается своей жизнью. Именно он зачастую первым появляется на тренировочной базе «Раш Грин» в восемь утра, и последний закрывает за собой двери в пять вечера. Футболистам нравится с ним работать – они отмечают его внимание к мелочам, которое так важно в работе. Именно его присутствие мотивировало Майкла Антонио подписать новый контракт.

«Мойеса отличает его внимание к деталям, – говорит источник. – Стандарты, движение, фигура, действия при отборе, куда делать забеги, подачи… он помнит обо всем. Так удалось преобразить атаку и защиту».

Как и другие команды, «Вест Хэм» прорабатывает стандарты раз в неделю прямо перед матчем. Но Мойес много внимания уделяет фигуре футболиста и времени каждого движения. Он много получает от отдела аналитики и сам изучает соперников.

В тренерском штабе Мойесу помогают Пол Невин, Кевин Нолан, Алан Ирвин и Стюарт Пирс – все тренеры в прошлом. С вратарями работает Хави Валеро, чей вклад в успехи команды тоже нельзя переоценить. Нолан часто раздает инструкции игрокам, выходящим на замену. Как и Мойес, он постоянно изучает успехи клубной академии; например, он присутствовал на матче команды до 23 лет с «Дерби Каунти», которая прошла на территории университета Лафборо и завершилась поражением со счетом 3:2. После того, как в октябре Мойес заболел COVID-19, его тренеры успешно его заменили, благодаря чему удалось добиться побед над «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Лестер Сити».

Все специалисты в клубе постоянно делятся идеями и работают индивидуально с футболистами. Ирвин, уже помогавший Мойесу в «Эвертоне», может считаться его правой рукой, в то время как Невин, Нолан и Пирс отвечают за тренировки. В раздевалках и на предматчевых подготовках голос Мойеса слышен лучше всего.

Нолан много времени посвящает работе с нападающими. За его время в «Вест Хэме» будучи игроком (сезоны 2011-15) он дважды становился лучшим бомбардиром команды. Помогает он и полузащитникам с их забегами в штрафную соперника, а также со стандартами и обороной. Экс-защитник Пирс посвящает свое время индивидуальной работе с оборонцами, и именно он помог Артуру Масуаку набрать форму.

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Первая игра Мойеса пришлась на Новый год, и «Вест Хэм» разгромил «Борнмут» со счетом 4:0. Это крупнейшая победа клуба с ноября 2007 года, когда был переигран «Дерби» со счётом 5:0.

Из 11 игроков, вышедших с первых минут, семеро (Лукаш Фабьяньский, Анджело Огбонна, Фабьян Бальбуэна, Аарон Крессуэлл, Деклан Райс, Марк Нобл и Себастьян Алле) приняло участие в ничейной игре с «Брайтоном» 27 декабря 2020 года. Почти всем своим подопечным Мойес доверился, и лишь Роберт Снодграсс, Филипе Андерсон (в аренде в «Порту») и Райан Фредерикс вылетели из команды.

Пеллегрини часто сидел на своем месте, изредка навещая бровку, чтобы раздавать инструкции, и на его фоне Мойес и Невин кажутся неугомонными – они всегда на ногах, всегда что-то выкрикивают. Когда Райс забил дальний гол «Уотфорду» в июле, он побежал отмечать его с тренером.

Шотландский коуч сделал все, чтобы команде вернулся дух победителей. Первым же делом он попросил игроков представить, что они сидят на трибунах и смотрят на игру. Что они тратят заработанные потом и кровью деньги на посещение матчей.

После победы над «Фулхэмом» со счетом 1:0 в ноябре футболисты гордились собой, но Мойес не спешил радоваться – он был недоволен. «Навесы сегодня никуда не годились» – сказал он.

После того, как Алле практически исчез в матче с «Ливерпулем», проигранным со счетом 2:1, Мойес потребовал, чтобы француз больше проявлял себя в атаке. «Мы будем делать все, чтобы Себ получал шансы отличиться, но и он сам должен не оплошать». В этих словах прослеживается требовательность и желание, чтобы подчиненные не расслаблялись.



Твиттер Вест Хэма

Именно такая вот требовательность и позволила Мойесу добиться успехов с «Эвертоном».

Источники внутри клуба подтверждают, что футболисты зачастую работают на износ. Он требует того, чтобы игроки никогда не останавливались и всегда носились по полю. Кажется, что может быть очевиднее, однако в современных реалиях далеко не каждый футболист соглашается работать в таком темпе.

В феврале «молотобойцы» потерпели поражение от «Манчестер Сити». В том матче Томаш Соучек пробежал 13,1 км – это рекордный показатель за шесть лет. И после матча тренер сразу указал на «невероятную статистику игрока, который только к нам присоединился».

С Мойесом лондонцы стали играть намного лучше против тех, кто раньше их переигрывал. В этом сезоне удалось добыть очки с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», а также как следует поднапрячь действующих чемпионов «Ливерпуль».

До Мойеса у команды была серьезная проблема – тут никто не знал, что она из себя представляет. Пеллегрини выбирал схему 4-2-3-1, но Алле играл на острие один, что создавало сложности. Шотландец же предпочитает Антонио, и много экспериментировал между мартом и маем с формацией 4-3-3. К счастью, он нашел не только секрет того, «кем является» «Вест Хэм», но и повысил уровень игроков вроде Масуаку и Бальбуэны. Как оказалось, он – идеальный антидот от Пеллегрини.

Во время локдауна Мойес уехал из Лондона и перебрался на родину в Ланкашир, где вызвался доставлять фрукты и овощи семьям из близкой ему общины. Он также помог Масуаку развиться физически. За время перерыва тот сильно подтянулся, и причины, по которым он не влился в состав изначально, перестали существовать.

Многие игроки отмечали умение Мойеса работать с теми, кто не уверен в себе или переживал после периода неудач. Об этом рассказал и Никица Елавич, работавший с тренером в «Эвертоне».

«Было время, когда я был очень плох и не забивал. Он пригласил меня в свой офис и спросил: «чем я могу тебе помочь?» И я сразу понял, что он – человек хороший. Он был готов дать мне шанс, и не хотел просто оставить меня мариноваться на скамье запасных. Он спросил, все ли хорошо у меня дома. Иногда по телевизору он злится, но на самом деле он очень мягкий человек. Многие стали лучше после того, как с ним поработали. Я тоже. У всех бывают тяжелые отрезки, но я не сомневаюсь в том, что он знает свое дело».

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Были и другие примеры успехов Мойеса-тренера. Например, как Райс превратился в лидера, или как Бальбуэна стал ключевым защитником, а Антонио – нападающим. Нельзя забывать и то, как клуб усилился с появлением Соучека, Джаррода Боуэна, Владимира Цоуфала и, в меньшей степени, Саида Бенрама.

Его часто спрашивают о схожестях Соучека и Феллаини. Чех и правда прекрасно сыгрался с Райсом в полузащите, и уже сейчас ходят слухи об интересе «Баварии».



Твиттер Вест Хэма

«Работа Мойеса с трансферами заслуживает похвалы, – считает источник. – Он делал все, чтобы купить Боуэна в январе. Бенрама хорош на тренировках, но пока еще не привык к команде и лиге. Он – выдающийся игрок».

Цоуфал – защитник мощнее, чем Фредерикс, причем клубу он обошелся всего в пять миллионов фунтов. Боуэн тоже воодушевляет всех. При этом Мойес неоднократно упоминал, что хотел подписывать молодых игроков. Многие опытные усиления Пеллегрини уже команду покинули. Немалым игрокам академии тоже дают шанс. Например, Джереми Нгакии, который дебютировал против «Ливерпуля». Эшби, одаренный защитник, тоже уже успел поиграть в кубке Лиги. Эммануэль Лонджело, Аджи Алис и Джамал Баптист тоже заявили о себе в полный голос. Среди других будущих кандидатов в основу можно выделить Адемипо Одубеко, Алфи Льюиса и Конора Ковентри.

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Дэвид Мойес нашел общий язык с владельцами клуба, которые постоянно с ним общаются. Он хочет перестроить команду и сформировать совершенно новый «Вест Хэм», соответствующий его видению. И мало кто не согласится с тем, что плана как такового у лондонцев не было никогда. Самое время найти кого-то, кто знает, что делать.

При этом шотландец не давит на начальство и не требует нового контракта. В интернете большая часть болельщиков уже передумала ругаться и давно поддерживает идею продлить соглашение с Мойесом. Это, впрочем, не отменяет того факта, что не все довольны работой коуча. Многих раздражает нежелание специалиста доверяться Бенранме. Председательница Независимой ассоциации болельщиков «Вест Хэма» Сью Уотсон признавалась, что он не уверена в кандидатуре Мойеса. Но своего коллегу поддерживает Сэм Эллардайс:

«Ему будет обидно, если руководство не будет доверяться и дальше. В свое время здесь сделали ставку на громкое имя, но это ни к чему не привело. Без амбиций в футболе делать нечего. Он многое потерпел, но он же был тренером «Эвертона» десять лет – это уже о многом говорит. Подумайте, стал ли «Манчестер Юнайтед» успешнее после его ухода? Не особо. Просто нужно было ему довериться. Когда ты тренер, нужно уметь терпеть любую критику. Я рад за него».

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ