Заря проведет восемь контрольных матчей на сборе в Турции

Стали известны первые пять соперников луганской «Зари» на учебно-тренировочном сборе в Турции. Всего луганская команда проведет восемь товарищеских поединков.

12-го января состоится первый товарищеский поединок. Соперник — польский футбольный клуб «Ракув», находящийся сейчас на втором месте польского элитного дивизиона. От идущей первой «Легии» команда отстает всего лишь на один балл.

15-го января «Заря» проведет второй товарищеский матч, соперником выступит еще один клуб польской Экстракласы — «Пяст» из города Гливице, который находится на 13-м месте после прошедших 14-ти туров.

19-го состоится третья товарищеская встреча. Соперник — сербская «Войводина». После прошедших 19-ти туров команда расположилась на третьем месте, отставая от идущего вторым «Партизана» лишь на два очка.

20-го «Заря» сыграет с сербским «Вождовацем», который сейчас находится на 10-м месте в сербской Суперлиге.

25-го января состоится еще один товарищеский матч, соперником выступит представитель Северной Македонии — «Шкендия». После 18-ти сыгранных туров «Шкендия» является лидером чемпионата.

Имена трех финальных соперников «Зари» станут известны позже.