Абу-Даби. Костюк в паре с Клепач проиграла в первом круге

Третья ракетка Украины Марта Костюк неудачно выступила в парном разряде турнира WTA 500 в ОАЭ.
В матче первого круга украинка в паре со словенкой Андреей Клепач уступила пятым сеяным Сюко Аояме и Ене Сибахаре из Японии.
Абу-Даби. Парный разряд. Первый круг
Марта Костюк (Украина) / Андрея Клепач (Словения) – Сюко Аояма (Япония) / Ена Сибахара (Япония) – 6:4, 5:7, 10:12
Напомним, ранее Костюк стартовала с победы в одиночной сетке турнира в Абу-Даби.
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Источник — Sport.ua
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