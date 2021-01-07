Абу-Даби. Костюк в паре с Клепач проиграла в первом круге

Украинка и словенка уступили японскому дуэту

  • 07.01.2021 15:41
  • 99 просмотров
  • 0 комментариев
Абу-Даби. Костюк в паре с Клепач проиграла в первом круге
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк неудачно выступила в парном разряде турнира WTA 500 в ОАЭ.

В матче первого круга украинка в паре со словенкой Андреей Клепач уступила пятым сеяным Сюко Аояме и Ене Сибахаре из Японии.

Абу-Даби. Парный разряд. Первый круг
Марта Костюк (Украина) / Андрея Клепач (Словения) – Сюко Аояма (Япония) / Ена Сибахара (Япония) – 6:4, 5:7, 10:12

Напомним, ранее Костюк стартовала с победы в одиночной сетке турнира в Абу-Даби.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности