Источник: Динамо не будет искать новую команду для Кадири

Киевское «Динамо» не будет искать новую команду для 24-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Кадири, который недавно вернулся из аренды в тульском «Арсенале».
«Кадири пока не будут искать новую команду. Большая вероятность того, что он отправится на первые сборы с основной командой. Опорная позиция ныне дефицитная для «Динамо», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
В текущем сезоне Кадири провел за «Арсенал» 13 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Кадири снова в Динамо: чемодан без ручки или ценная опция для Луческу?
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