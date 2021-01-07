Источник: Динамо не будет искать новую команду для Кадири

Ганский футболист отправится на первый сбор с основой киевлян

  • 07.01.2021 15:24
  • 3192 просмотра
  • 11 комментариев
Источник: Динамо не будет искать новую команду для Кадири
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо» не будет искать новую команду для 24-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Кадири, который недавно вернулся из аренды в тульском «Арсенале».

«Кадири пока не будут искать новую команду. Большая вероятность того, что он отправится на первые сборы с основной командой. Опорная позиция ныне дефицитная для «Динамо», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Кадири провел за «Арсенал» 13 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Кадири снова в Динамо: чемодан без ручки или ценная опция для Луческу?

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 17:27
    0
    ФК 🌳Л🌳е🌳с🌳о🌳п🌳о🌳в🌳а🌳Л🌳
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.01.2021 16:44
    0
    JekFunny, 07.01.2021 16:26
    Болеешь ?
    А он что выздоравливал когда либо? Оно отбитое на всю голову с рождения
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.01.2021 16:43
    0
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:50
    Глоры Дна, фассс! Начинайте укать, ухать ! Совы вперед! У вашей команде темнокожий
    Ты не просто дурачёк, то полный долбодятял!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 07.01.2021 16:26
    -2
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:50
    Глоры Дна, фассс! Начинайте укать, ухать ! Совы вперед! У вашей команде темнокожий
    Болеешь ?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 07.01.2021 16:17
    -3
    Alexander Киев, 07.01.2021 16:00
    Спроси у своих дружков по палате, с шарфом Дна и с совой в руках
    Та мне плевать на Динамо, но ты неадекватен
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 16:02
    +1
    Понятное дело что возьмут с собой, а что с ним делать коль уже не найдешь спрос на него, лучше уже пробовать. Вопрос опять к селекции, куда смотрели то и зачем брали?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 16:00
    -1
    Alexander Киев, 07.01.2021 16:00
    Спроси у своих дружков по палате, с шарфом Дна и с совой в руках
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 16:00
    0
    alzhovtyak, 07.01.2021 15:57
    ты как из дурки сбежал?
    Спроси у своих дружков по палате, с шарфом Дна и с совой в руках
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 07.01.2021 15:57
    0
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:50
    Глоры Дна, фассс! Начинайте укать, ухать ! Совы вперед! У вашей команде темнокожий
    ты как из дурки сбежал?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 15:50
    -5
    Глоры Дна, фассс! Начинайте укать, ухать ! Совы вперед! У вашей команде темнокожий
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 15:47
    -4
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 16:02
    +1
    Понятное дело что возьмут с собой, а что с ним делать коль уже не найдешь спрос на него, лучше уже пробовать. Вопрос опять к селекции, куда смотрели то и зачем брали?
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 17:27
    0
    ФК 🌳Л🌳е🌳с🌳о🌳п🌳о🌳в🌳а🌳Л🌳
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.01.2021 16:44
    0
    JekFunny, 07.01.2021 16:26
    Болеешь ?
    А он что выздоравливал когда либо? Оно отбитое на всю голову с рождения
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.01.2021 16:43
    0
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:50
    Глоры Дна, фассс! Начинайте укать, ухать ! Совы вперед! У вашей команде темнокожий
    Ты не просто дурачёк, то полный долбодятял!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 16:00
    0
    alzhovtyak, 07.01.2021 15:57
    ты как из дурки сбежал?
    Спроси у своих дружков по палате, с шарфом Дна и с совой в руках
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 07.01.2021 15:57
    0
    Alexander Киев, 07.01.2021 15:50
    Глоры Дна, фассс! Начинайте укать, ухать ! Совы вперед! У вашей команде темнокожий
    ты как из дурки сбежал?
    Ссылка
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