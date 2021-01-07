Лорьян – Монако – 2:5. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде разгромил «Лорьян» со счетом 5:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Гильермо Марипан (Монако).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Монако).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Монако).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Гравильон (Лорьян).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
|48'
|Игрок команды Лорьян получает красную карточку.
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Лорьян).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Монако).
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Источник — Sport.ua
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