ФОТО. Селезнев встретил Рождество на пробежке

Украинский форвард «Колоса» продолжает тренироваться и в праздник

  • 07.01.2021 14:47
  • 2596 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Селезнев встретил Рождество на пробежке
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард «Колоса» Евгений Селезнев поддерживает форму даже в праздничные дни.

«С Рождеством Христовым!!! Очень приятно встретить этот святой день на утренней пробежке», — прокомментировал Селезнев свежее фото.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 17:30
    0
    DKTheBest2, 07.01.2021 15:37
    В пошуках їжі.
    А поисках тебя дятла что бы в рот надавать тебе
    Ссылка
    Tellurum8
    online
      Tellurum8, 07.01.2021 16:54
    +1
    Посмотреть бы на его хейтеров сегодня на пробежке.
    Ссылка
    Ffuckyoupeople
    online
      Ffuckyoupeople, 07.01.2021 16:25
    -2
    Чучело
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 15:52
    -1
    Вышел на охоту
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 15:37
    +5
    В пошуках їжі.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 15:03
    +1
    Коваливка? Гламурно...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.01.2021 15:03
    +7
    Бежи себе дальше, аж до границы с Россией
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.01.2021 15:03
    +7
    Бежи себе дальше, аж до границы с Россией
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 15:37
    +5
    В пошуках їжі.
    Ссылка
    Tellurum8
    online
      Tellurum8, 07.01.2021 16:54
    +1
    Посмотреть бы на его хейтеров сегодня на пробежке.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 15:03
    +1
    Коваливка? Гламурно...
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 17:30
    0
    DKTheBest2, 07.01.2021 15:37
    В пошуках їжі.
    А поисках тебя дятла что бы в рот надавать тебе
    Ссылка
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