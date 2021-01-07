ФОТО. Селезнев встретил Рождество на пробежке

35-летний украинский форвард «Колоса» Евгений Селезнев поддерживает форму даже в праздничные дни.
«С Рождеством Христовым!!! Очень приятно встретить этот святой день на утренней пробежке», — прокомментировал Селезнев свежее фото.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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