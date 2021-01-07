Лион – Ланс – 3:2. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле обыграл «Ланс» со счетом 3:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Шейк Дукуре (Ланс).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Флорен Сотока (Ланс).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Лион).
|46'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Стивен Фортеш (Ланс).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Лион).
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Источник — Sport.ua
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