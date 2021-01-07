Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Сейчас Манчестер Сити – лучший клуб Англии»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о поражении от «горожан»

  • 07.01.2021 13:32
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Сейчас Манчестер Сити – лучший клуб Англии»
© ФК Манчестер Юнайтед. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка английской лиги. 

«Мы не были достаточно хороши в определенных моментах. Нам не хватило функциональной свежести, не смогли организовать серьезные голевые моменты. Сегодня мы не были достаточно хороши.

Когда «Манчестер Сити» играет хорошо, мы должны играть очень хорошо, чтобы победить. Но нынешняя версия «Манчестер Юнайтед» гораздо лучше прошлогодней. Вероятно, сейчас «Манчестер Сити» является лучшим  клубом Англии», - сказал Сульшер.

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Источник — Sky Sports

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