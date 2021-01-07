Андреа ПИРЛО: «Старались держать Милан под давлением»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Миланом» (3:1) в матче 16-м тура Серии А.

«Идея состояла в том, чтобы держать соперника под давлением и не позволять ему продолжать двигаться вперед так свободно, как он обычно это делает. В моменте с голом соперника был фол, и судья должен был дать свисток. В любом случае, атака началась с фола», - сказал Пирло.