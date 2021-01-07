Тайсон не обсуждал с Интернасьоналом сумму зарплаты

32-летний лидер «Шахтера» Тайсон пока не обсуждал с родным для него бразильским «Интернасьоналом» финансовые условия потенциального сотрудничества.

По имеющейся информации, стороны лишь принципиально обсудили позиции друг друга, поняв, что интерес является взаимным.

Однако новоизбранное руководство «Интернасьонала» не собирается даже ради Тайсона идти на перекос в финансах, а потому футболисту придется пойти на существенное понижение оклада, если он решится вернуться в Бразилию.

Пока «Интернасьонал» и Тайсон не подписывали никаких соглашений, хотя с 1 января вингер имеет право заключить предварительный контракт с любым клубом, и перейти в его ряды в начале июля, когда у него завершится договор с «Шахтером».

Напомним, в настоящий момент Тайсон находится в отпуске в Бразилии. Ожидается, что в Украину он вылетит 15 января, а уже через два дня «горняки» отбудут в Турцию для проведения тренировочных сборов.

Они могут достаться бесплатно: Тайсон, Ибрагимович, Рамос и даже Месси