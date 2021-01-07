Тайсон не обсуждал с Интернасьоналом сумму зарплаты

Вингер имеет право подписать предварительный контракт, но не спешит этого делать

  • 07.01.2021 11:03
  • 1498 просмотров
  • 4 комментария
Тайсон не обсуждал с Интернасьоналом сумму зарплаты
© ФК Шахтер. Тайсон

32-летний лидер «Шахтера» Тайсон пока не обсуждал с родным для него бразильским «Интернасьоналом» финансовые условия потенциального сотрудничества.

По имеющейся информации, стороны лишь принципиально обсудили позиции друг друга, поняв, что интерес является взаимным.

Однако новоизбранное руководство «Интернасьонала» не собирается даже ради Тайсона идти на перекос в финансах, а потому футболисту придется пойти на существенное понижение оклада, если он решится вернуться в Бразилию.

Пока «Интернасьонал» и Тайсон не подписывали никаких соглашений, хотя с 1 января вингер имеет право заключить предварительный контракт с любым клубом, и перейти в его ряды в начале июля, когда у него завершится договор с «Шахтером».

Напомним, в настоящий момент Тайсон находится в отпуске в Бразилии. Ожидается, что в Украину он вылетит 15 января, а уже через два дня «горняки» отбудут в Турцию для проведения тренировочных сборов.

Они могут достаться бесплатно: Тайсон, Ибрагимович, Рамос и даже Месси

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Источник — GaúchaZH

(6 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 13:44
    0
    andre_lui, 07.01.2021 11:41
    Да пусть за бесплатно играет. Главное, в любимом месте!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 12:23
    0
    andre_lui, 07.01.2021 11:41
    Да пусть за бесплатно играет. Главное, в любимом месте!
    ящик бананов и хватит
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 11:41
    0
    Да пусть за бесплатно играет. Главное, в любимом месте!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 11:28
    +2
    О, все, не удивлюсь что будет попытка выбить таки из шахтарей контракт по жирнее, если им он еще интересен, а я б уже послал так послал бы после этого шапито
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 11:28
    +2
    О, все, не удивлюсь что будет попытка выбить таки из шахтарей контракт по жирнее, если им он еще интересен, а я б уже послал так послал бы после этого шапито
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 13:44
    0
    andre_lui, 07.01.2021 11:41
    Да пусть за бесплатно играет. Главное, в любимом месте!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 12:23
    0
    andre_lui, 07.01.2021 11:41
    Да пусть за бесплатно играет. Главное, в любимом месте!
    ящик бананов и хватит
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 11:41
    0
    Да пусть за бесплатно играет. Главное, в любимом месте!
    Ссылка
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