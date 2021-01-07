Тарас КАЧАРАБА: «Буду рад попасть на карандаш Андрея Шевченко»

Защитник рассчитыват обратить на себя внимание тренеров сборной

  • 07.01.2021 10:45
  • 1085 просмотров
  • 3 комментария
Тарас КАЧАРАБА: «Буду рад попасть на карандаш Андрея Шевченко»
© twitter.com/slaviaofficia

Украинский защитник Тарас Качараба перебрался в состав пражской «Славии», одной из лучших команд чемпионата Чехии последних лет. Оттуда игрок мечтает получить вызов в сборную Украины.

— Славия — это Лига чемпионов!

— Да. Было бы неплохо открыть для себя самый престижный клубный турнир Европы. При этом нужно выигрывать и все внутренние соревнования. Конкуренция в самой команде на самом высоком уровне. Вот сейчас Славии в плей-офф Лиги Европы достался английский Лестер. Уверен, что это будет очень интересное противостояние.   

— Это и ближе к сборной Украины?

 

— Надеюсь, — это шаг к мечте. Я очень хотел попасть в сборную из Слована, но теперь буду пробовать это сделать, выступая за Славию. Был бы очень рад попасть на карандаш Андрея Шевченко.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Eugene Vrubel
      Eugene Vrubel, 07.01.2021 12:24
    +3
    "Захисник рассчітиват звернути на себе увагу тренерів збірної" - що за слово таке "рассчітиват", ви - молдовани?
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 07.01.2021 12:08
    0
    Тарас Качараба -- в цьому словосполученні вся УКРАЇНО-ГРУЗИНСЬКА ДРУЖБА !!!
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    Frankov
      Frankov, 07.01.2021 10:52
    -4
    Админы,что вы всякую муть выкладываете.Когда будет эта новость-Киевское "Динамо" совместно с блокчейн-компанией Moonwalk создадут первую в своем роде спортивную блокчейн-экосистему, ориентированную на фанатов клуба, сообщает Business Wire.
    Ожидается, что работая с Moonwalk, "Динамо" сможет увеличить свой доход на фоне отменяющихся матчей и пустых трибун в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, клуб таким образом хочет активировать участие фанатов в жизни команды, позволяя зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме команды.
    Болельщики смогут зарабатывать криптовалюту активно участвуя в жизни сообщества и затем тратить их на стадионе и на цифровой торговой площадке, покупая, например, фирменные товары или доступ к VIP-мероприятиям. Также фанаты смогут приобрести товары со скидкой на стадионе или заплатить за коллекционные предметы, доступные только для владельцев цифровых токенов.
    Криптовалюта от киевского "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.
    Шлимазлу деньги лохов очень нужны.
    Ссылка
    Eugene Vrubel
      Eugene Vrubel, 07.01.2021 12:24
    +3
    "Захисник рассчітиват звернути на себе увагу тренерів збірної" - що за слово таке "рассчітиват", ви - молдовани?
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 07.01.2021 12:08
    0
    Тарас Качараба -- в цьому словосполученні вся УКРАЇНО-ГРУЗИНСЬКА ДРУЖБА !!!
    Ссылка
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