Тарас КАЧАРАБА: «Буду рад попасть на карандаш Андрея Шевченко»

Украинский защитник Тарас Качараба перебрался в состав пражской «Славии», одной из лучших команд чемпионата Чехии последних лет. Оттуда игрок мечтает получить вызов в сборную Украины.

— Славия — это Лига чемпионов!

— Да. Было бы неплохо открыть для себя самый престижный клубный турнир Европы. При этом нужно выигрывать и все внутренние соревнования. Конкуренция в самой команде на самом высоком уровне. Вот сейчас Славии в плей-офф Лиги Европы достался английский Лестер. Уверен, что это будет очень интересное противостояние.

— Это и ближе к сборной Украины?

— Надеюсь, — это шаг к мечте. Я очень хотел попасть в сборную из Слована, но теперь буду пробовать это сделать, выступая за Славию. Был бы очень рад попасть на карандаш Андрея Шевченко.