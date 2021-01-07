Тарас КАЧАРАБА: «Буду рад попасть на карандаш Андрея Шевченко»

Украинский защитник Тарас Качараба перебрался в состав пражской «Славии», одной из лучших команд чемпионата Чехии последних лет. Оттуда игрок мечтает получить вызов в сборную Украины.
— Славия — это Лига чемпионов!
— Да. Было бы неплохо открыть для себя самый престижный клубный турнир Европы. При этом нужно выигрывать и все внутренние соревнования. Конкуренция в самой команде на самом высоком уровне. Вот сейчас Славии в плей-офф Лиги Европы достался английский Лестер. Уверен, что это будет очень интересное противостояние.
— Это и ближе к сборной Украины?
— Надеюсь, — это шаг к мечте. Я очень хотел попасть в сборную из Слована, но теперь буду пробовать это сделать, выступая за Славию. Был бы очень рад попасть на карандаш Андрея Шевченко.
Источник — zbirna.com
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Ожидается, что работая с Moonwalk, "Динамо" сможет увеличить свой доход на фоне отменяющихся матчей и пустых трибун в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, клуб таким образом хочет активировать участие фанатов в жизни команды, позволяя зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме команды.
Болельщики смогут зарабатывать криптовалюту активно участвуя в жизни сообщества и затем тратить их на стадионе и на цифровой торговой площадке, покупая, например, фирменные товары или доступ к VIP-мероприятиям. Также фанаты смогут приобрести товары со скидкой на стадионе или заплатить за коллекционные предметы, доступные только для владельцев цифровых токенов.
Криптовалюта от киевского "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.
Шлимазлу деньги лохов очень нужны.
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