Славия официально представила Качарабу. Клуб арендовал футболиста

25-летний украинский футболист Тарас Качараба перебрался из «Слована» в «Славию».
Сегодня пражский клуб официально представил переход украинца.
«Славия» арендовала Качарабу на полгода. Соглашение включает опцию выкупа в 760 тысяч евро.
«Очень счастлив перейти в «Славию». Хочу пробиться в основной состав. Это моя главная цель в клубе», – сказал Качараба.
Taras v Edenu! 💪 pic.twitter.com/DxMwBA8PHb— SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) January 6, 2021
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Источник — ФК Славия
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