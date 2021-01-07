В поединке 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» дома проиграл «Специи» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Наполи» — «Специя» — 1:2
Голы: Петанья, 58 — Нзола, 68, с пенальти, Побега, 81
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Специя).
|77'
|Ардиан Исмайли (Специя) получает красную карточку.
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мбала Нзола (Специя).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
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Источник — YouTube
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