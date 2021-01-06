16-й тур
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пропустили в большинстве! Наполи потерпел сенсационное поражение от Специи

6 января в чемпионате Италии проходят матчи 16-го тура

  • 06.01.2021 21:54
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  • 1 комментарий
Пропустили в большинстве! Наполи потерпел сенсационное поражение от Специи
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6 января в чемпионате Италии проходят матчи 16-го тура.

«Наполи» потерпел сенсационное поражение от «Специи» (1:2), пропустив гол в большинстве на последних минутах.

Лидеры Серии A: «Милан» (37 очков), «Интер» (36), «Рома» (33), «Сассуоло» (29), «Наполи», «Аталанта» (по 28), «Ювентус» (27).

Серия A. 16-й тур

«Наполи» – «Специя» – 1:2

Голы: Петанья, 58 – Нзола, 68 (пенальти), Побега, 81.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски (Лоботка, 76), Бакайоко (Эльмас, 76), Руис (Льоренте, 83), Инсинье, Лосано, Политано (Петанья, 53).

«Специя»: Проведель, Терци, Маркицца (Рамос, 90), Исмайли, Виньяли, Дейола (Побега, 46), Агуме, Агудело (Гьяси, 46), Маджоре (Сапонара, 90), Фариас (Эрлич, 79), Нзола.

Предупреждения: Исмайли, 61. Побега, 65. Маджоре, 72. Ди Лоренцо, 87. Терци, 88. Манолас, 90+3.

Удаление: Исмайли, 77.

Судья: Мариани.

6 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Турнирная таблица Серии A

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Специя).
77' Ардиан Исмайли (Специя) получает красную карточку.
68' ГОЛ ! С пенальти забил Мбала Нзола (Специя).
58' ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rash VM
      Rash VM, 06.01.2021 22:09
    0
    Болею за Наполи. Смотрел полный матч. Это полное стадо овец и рахитов. Просто позорище. Нах этого Гаттузо , иначе будут всегда такие лажы при таком-то солидном бюджете.
    Ссылка
    Rash VM
      Rash VM, 06.01.2021 22:09
    0
    Болею за Наполи. Смотрел полный матч. Это полное стадо овец и рахитов. Просто позорище. Нах этого Гаттузо , иначе будут всегда такие лажы при таком-то солидном бюджете.
    Ссылка
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