Пропустили в большинстве! Наполи потерпел сенсационное поражение от Специи

6 января в чемпионате Италии проходят матчи 16-го тура.
«Наполи» потерпел сенсационное поражение от «Специи» (1:2), пропустив гол в большинстве на последних минутах.
Лидеры Серии A: «Милан» (37 очков), «Интер» (36), «Рома» (33), «Сассуоло» (29), «Наполи», «Аталанта» (по 28), «Ювентус» (27).
Серия A. 16-й тур
«Наполи» – «Специя» – 1:2
Голы: Петанья, 58 – Нзола, 68 (пенальти), Побега, 81.
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски (Лоботка, 76), Бакайоко (Эльмас, 76), Руис (Льоренте, 83), Инсинье, Лосано, Политано (Петанья, 53).
«Специя»: Проведель, Терци, Маркицца (Рамос, 90), Исмайли, Виньяли, Дейола (Побега, 46), Агуме, Агудело (Гьяси, 46), Маджоре (Сапонара, 90), Фариас (Эрлич, 79), Нзола.
Предупреждения: Исмайли, 61. Побега, 65. Маджоре, 72. Ди Лоренцо, 87. Терци, 88. Манолас, 90+3.
Удаление: Исмайли, 77.
Судья: Мариани.
6 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
Турнирная таблица Серии A
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Специя).
|77'
|Ардиан Исмайли (Специя) получает красную карточку.
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мбала Нзола (Специя).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
Источник — Sport.ua
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