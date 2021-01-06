Бывший игрок Шахтера находится на просмотре в Ворскле

На просмотре в полтавской «Ворскле» находится защитник Иван Семенихин.
22-летний Иван ранее играл за молодежный состав «Шахтера» и вызывался в молодежную сборную Украины U-21.
Ранее «Ворскла» попрощалась с полузащитником – Никита Татарков не подошел тренерскому штабу Юрия Максимова.
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