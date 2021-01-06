Атлетик принимает Барселону в Ла Лиге. Месси и Гризманн выйдут в старте

Сегодня, 6 января, в 22:00 состоится перенесенный матч 2-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимает «Барселону».
Команды определились со стартовыми составами. В атаке у гостей выйдут Лионель Месси и Антуан Гризманн.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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