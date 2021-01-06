Атлетик принимает Барселону в Ла Лиге. Месси и Гризманн выйдут в старте

Перенесенный матч 2-го тура Ла Лиги начнется 6 января в 22:00

  • 06.01.2021 21:20
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Атлетик принимает Барселону в Ла Лиге. Месси и Гризманн выйдут в старте
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Сегодня, 6 января, в 22:00 состоится перенесенный матч 2-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимает «Барселону».

Команды определились со стартовыми составами. В атаке у гостей выйдут Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Стали известны стартовые составы команд.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 06.01.2021 21:30
    0
    Сегодня два матча интересных и очень радует, что они транслируются на тех каналах, которые сегодня показывают.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 06.01.2021 21:30
    0
    Сегодня два матча интересных и очень радует, что они транслируются на тех каналах, которые сегодня показывают.
    Ссылка
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