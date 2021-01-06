Абу-Даби. Определились соперницы Костюк и Бондаренко в первом круге основы

Украинские теннисистки Марта Костюк (№99 WTA) и Катерина Бондаренко (№285 WTA) узнали соперниц в первом круге турнира WTA 500 в ОАЭ.
Костюк на старте основной сетки сразится против 32-летней Луции Градецкой из Чехии (№495 WTA), которая преодолела квалификацию.
Бондаренко, которая стала победительницей отбора, сыграет против Яфань Ван из Китая (№95 WTA).
Отметим, что в основной сетке выступит и Элина Свитолина.
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Источник — Twitter
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