Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Лобановский был для нас как отец»

Бывший футболист и тренер «Динамо» – о своем наставнике

  • 06.01.2021 14:24
  • 686 просмотров
  • 0 комментариев
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Лобановский был для нас как отец»
© УАФ

Бывший футболист и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко, значительная часть игровой карьеры которого прошла под руководством Валерия Лобановского, поделился воспоминаниями о наставнике.
 
«Валерий Васильевич был для нас не только тренером, он был для нас как отец, - рассказывает бывший капитан киевского «Динамо» и сборной СССР. - Мы, игроки, даже между собой иногда так его называли. Он запомнился мне прекрасным специалистом и замечательным человеком. В то же время он был в меру жестким, но и справедливым.
 
В памяти запечатлелось немало ответственных матчей, которые мы провели под руководством Валерия Лобановского - финалы Кубка СССР, Кубка кубков, полуфинальный поединок и финал чемпионата Европы...
 
Во время тренировочного процесса он всегда пытался донести нам, что жизнь не стоит на месте, и футбол так же, поэтому надо постоянно следить и быть в курсе всех последних тенденций в развитии игры. Все движется вперед, и мы должны не только идти в ногу со временем, но и опережать его».

Читайте также: УЕФА почтил память Лобановского

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности