Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Лобановский был для нас как отец»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко, значительная часть игровой карьеры которого прошла под руководством Валерия Лобановского, поделился воспоминаниями о наставнике.



«Валерий Васильевич был для нас не только тренером, он был для нас как отец, - рассказывает бывший капитан киевского «Динамо» и сборной СССР. - Мы, игроки, даже между собой иногда так его называли. Он запомнился мне прекрасным специалистом и замечательным человеком. В то же время он был в меру жестким, но и справедливым.



В памяти запечатлелось немало ответственных матчей, которые мы провели под руководством Валерия Лобановского - финалы Кубка СССР, Кубка кубков, полуфинальный поединок и финал чемпионата Европы...



Во время тренировочного процесса он всегда пытался донести нам, что жизнь не стоит на месте, и футбол так же, поэтому надо постоянно следить и быть в курсе всех последних тенденций в развитии игры. Все движется вперед, и мы должны не только идти в ногу со временем, но и опережать его».

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