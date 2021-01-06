УЕФА почтил память Лобановского

Сегодня 82-я годовщина со дня рождения выдающегося тренера

  • 06.01.2021 11:25
  • 3899 просмотров
  • 7 комментариев
УЕФА почтил память Лобановского
© УАФ. Валерий Лобановский

Официальный твиттер УЕФА напомнил, что сегодня 82-я годовщина со дня рождения выдающегося украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского.
 
Лобановский родился в Киеве 6 января 1939 года. Выступал на позиции нападающего «Динамо» Киев (1959-1964), «Черноморец» Одесса (1965-1966), «Шахтер» Донецк (1967-1968). Чемпион СССР 1961 года. Обладатель Кубка СССР 1964 года. Провел два матча за сборную СССР и два матча за олимпийскую сборную СССР.
 
Перейдя на тренерскую работу после окончания карьеры футболиста, возглавлял ФК «Днепр» Днепропетровск (1968-1973) и «Динамо» Киев (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Под руководством Лобановского киевское «Динамо» восемь раз побеждало в чемпионате СССР и пять раз – в чемпионате Украины. В активе тренера вместе с «бело-синими» шесть побед в Кубке СССР, три – в Кубке Украины, а также триумфы в Кубке обладателей кубков в 1975-м и 1986 и в Суперкубке УЕФА 1975 года.
 
Возглавляемая Валерием Лобановским сборная СССР была бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным – Евро-1988, а сборная Кувейта, с которой также работал Валерий Васильевич, имеет в активе бронзу Азиатских игр 1994 года. Национальную сборную Украины метр возглавлял в 2000-2002 годах.
 
Умер легендарный тренер 13 мая 2002 в Запорожье.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(13 голосов)

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Комментарии
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 06.01.2021 15:20
    0
    А, нет, сорян, УЕФА - СОЮЗ, значит, ОН.
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 06.01.2021 15:18
    0
    Авторы, УЕФА - это ОНА. АССОЦИАЦИЯ. "Ассоциация почтиЛ..."
    Даже в таких материалах умудряетесь ошибаться. Куда смотрят редакторы?
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
      Pavlo Kolejchuk, 06.01.2021 13:23
    +4
    Вічна пам'ять!
    А UEFA гомнюки шо на Українской мови не мона написати, и що це - UEFAcom_ru
    Ссылка
    Yelsss
      Yelsss, 06.01.2021 13:10
    +5
    Вічна пам'ять!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.01.2021 13:03
    +3
    Вечная память ВВЛ, слава Богу что вы не видите во что превратили Сурки ваш родной клуб
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.01.2021 12:33
    +3
    Метр
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 11:57
    +2
    Даже не в юбилей вспомнили.
    Браво УЕФА!
    А ФИФА - лохи...
    Ссылка
    Yelsss
      Yelsss, 06.01.2021 13:10
    +5
    Вічна пам'ять!
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
      Pavlo Kolejchuk, 06.01.2021 13:23
    +4
    Вічна пам'ять!
    А UEFA гомнюки шо на Українской мови не мона написати, и що це - UEFAcom_ru
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.01.2021 13:03
    +3
    Вечная память ВВЛ, слава Богу что вы не видите во что превратили Сурки ваш родной клуб
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.01.2021 12:33
    +3
    Метр
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 11:57
    +2
    Даже не в юбилей вспомнили.
    Браво УЕФА!
    А ФИФА - лохи...
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 06.01.2021 15:20
    0
    А, нет, сорян, УЕФА - СОЮЗ, значит, ОН.
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 06.01.2021 15:18
    0
    Авторы, УЕФА - это ОНА. АССОЦИАЦИЯ. "Ассоциация почтиЛ..."
    Даже в таких материалах умудряетесь ошибаться. Куда смотрят редакторы?
    Ссылка
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