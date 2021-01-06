УЕФА почтил память Лобановского

Официальный твиттер УЕФА напомнил, что сегодня 82-я годовщина со дня рождения выдающегося украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского.



Лобановский родился в Киеве 6 января 1939 года. Выступал на позиции нападающего «Динамо» Киев (1959-1964), «Черноморец» Одесса (1965-1966), «Шахтер» Донецк (1967-1968). Чемпион СССР 1961 года. Обладатель Кубка СССР 1964 года. Провел два матча за сборную СССР и два матча за олимпийскую сборную СССР.



Перейдя на тренерскую работу после окончания карьеры футболиста, возглавлял ФК «Днепр» Днепропетровск (1968-1973) и «Динамо» Киев (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Под руководством Лобановского киевское «Динамо» восемь раз побеждало в чемпионате СССР и пять раз – в чемпионате Украины. В активе тренера вместе с «бело-синими» шесть побед в Кубке СССР, три – в Кубке Украины, а также триумфы в Кубке обладателей кубков в 1975-м и 1986 и в Суперкубке УЕФА 1975 года.



Возглавляемая Валерием Лобановским сборная СССР была бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным – Евро-1988, а сборная Кувейта, с которой также работал Валерий Васильевич, имеет в активе бронзу Азиатских игр 1994 года. Национальную сборную Украины метр возглавлял в 2000-2002 годах.



Умер легендарный тренер 13 мая 2002 в Запорожье.

📅 6 января 1939 года родился Валерий Лобановский



🏆 (2) Кубок кубков (1975, 1986)

🏆 Суперкубок УЕФА (1975)

🏆 (9) Чемпионат СССР (1 как игрок)

🏆 (5) Чемпионат Украины

🥈 Серебро ЧЕ-88

🥉 Бронза ОИ-76 @DynamoKyiv pic.twitter.com/QuyJza52FX — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 6, 2021