УЕФА почтил память Лобановского

Официальный твиттер УЕФА напомнил, что сегодня 82-я годовщина со дня рождения выдающегося украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского.
Лобановский родился в Киеве 6 января 1939 года. Выступал на позиции нападающего «Динамо» Киев (1959-1964), «Черноморец» Одесса (1965-1966), «Шахтер» Донецк (1967-1968). Чемпион СССР 1961 года. Обладатель Кубка СССР 1964 года. Провел два матча за сборную СССР и два матча за олимпийскую сборную СССР.
Перейдя на тренерскую работу после окончания карьеры футболиста, возглавлял ФК «Днепр» Днепропетровск (1968-1973) и «Динамо» Киев (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Под руководством Лобановского киевское «Динамо» восемь раз побеждало в чемпионате СССР и пять раз – в чемпионате Украины. В активе тренера вместе с «бело-синими» шесть побед в Кубке СССР, три – в Кубке Украины, а также триумфы в Кубке обладателей кубков в 1975-м и 1986 и в Суперкубке УЕФА 1975 года.
Возглавляемая Валерием Лобановским сборная СССР была бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным – Евро-1988, а сборная Кувейта, с которой также работал Валерий Васильевич, имеет в активе бронзу Азиатских игр 1994 года. Национальную сборную Украины метр возглавлял в 2000-2002 годах.
Умер легендарный тренер 13 мая 2002 в Запорожье.
📅 6 января 1939 года родился Валерий Лобановский— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 6, 2021
🏆 (2) Кубок кубков (1975, 1986)
🏆 Суперкубок УЕФА (1975)
🏆 (9) Чемпионат СССР (1 как игрок)
🏆 (5) Чемпионат Украины
🥈 Серебро ЧЕ-88
🥉 Бронза ОИ-76 @DynamoKyiv pic.twitter.com/QuyJza52FX
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Даже в таких материалах умудряетесь ошибаться. Куда смотрят редакторы?
А UEFA гомнюки шо на Українской мови не мона написати, и що це - UEFAcom_ru
Браво УЕФА!
А ФИФА - лохи...
А UEFA гомнюки шо на Українской мови не мона написати, и що це - UEFAcom_ru
Браво УЕФА!
А ФИФА - лохи...
Даже в таких материалах умудряетесь ошибаться. Куда смотрят редакторы?
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