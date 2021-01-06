ФОТО. Костюк в купальнике озвучила непростую цель на 2021 год

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографией в купальнике и назвала одну из целей на 2021 год
«Цели на 2021 год включают... добиться ровного загара по всему телу», – написала украинка.
ФОТО. Костюк в соблазнительном купальнике отдыхает у бассейна
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Источник — Instagram
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