ФОТО. Костюк в соблазнительном купальнике отдыхает у бассейна

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографией в купальнике.
«Смертельная смесь в обычный день? Новый год, 3-часовая тренировка и 5 часов сна... все равно все получилось отлично», – подписала публикацию Марта.
Отметим, что Костюк сейчас находится в Дубае, где готовится к старту нового сезона.
ФОТО. Черный лебедь. Марта Костюк рада приходу нового года
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Источник — Instagram
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