ФОТО. Костюк в соблазнительном купальнике отдыхает у бассейна

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографией в купальнике.

«Смертельная смесь в обычный день? Новый год, 3-часовая тренировка и 5 часов сна... все равно все получилось отлично», – подписала публикацию Марта.

Отметим, что Костюк сейчас находится в Дубае, где готовится к старту нового сезона.

ФОТО. Черный лебедь. Марта Костюк рада приходу нового года