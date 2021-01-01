ФОТО. Черный лебедь. Марта Костюк рада приходу нового года

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в честь наступления 2021 года порадовала подписчиков своего инстаграма еще одной соблазнительной фотографией.
Отметим, что Марта сейчас находится в Дубае, где готовится к старту нового сезона.
ФОТО. Марта Костюк показала, как должно выглядеть утро воскресенья
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Источник — Instagram
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