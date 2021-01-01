ФОТО. Черный лебедь. Марта Костюк рада приходу нового года

Украинская теннисистка поделилась красивой фотографией

  • 01.01.2021 13:20
  • 345 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Черный лебедь. Марта Костюк рада приходу нового года
© Инстаграм Марты Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в честь наступления 2021 года порадовала подписчиков своего инстаграма еще одной соблазнительной фотографией.

Отметим, что Марта сейчас находится в Дубае, где готовится к старту нового сезона.

ФОТО. Марта Костюк показала, как должно выглядеть утро воскресенья

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    udman1111
      udman1111, 01.01.2021 13:23
    0
    Красивая девочка. Настоящая, а не эти куклы что сейчас мелькают
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 01.01.2021 13:23
    0
    Красивая девочка. Настоящая, а не эти куклы что сейчас мелькают
    Ссылка
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