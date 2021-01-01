ФОТО. Черный лебедь. Марта Костюк рада приходу нового года

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в честь наступления 2021 года порадовала подписчиков своего инстаграма еще одной соблазнительной фотографией.

Отметим, что Марта сейчас находится в Дубае, где готовится к старту нового сезона.

ФОТО. Марта Костюк показала, как должно выглядеть утро воскресенья