ФОТО. Марта Костюк показала, как должно выглядеть утро воскресенья

Украинская теннисистка снова предстала в соблазнительном образе

  • 20.12.2020 20:08
  • 1882 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Марта Костюк показала, как должно выглядеть утро воскресенья
© Инстаграм Марты Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает радовать подписчиков своего инстаграма соблазнительными фотографиями. 
 
«Жизнь должна останавливаться по утрам воскресенья», – подписала публикацию Марта.
 
ФОТО. На радость фанатам. Марта Костюк в соблазнительном образе

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Источник — Instagram

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.12.2020 20:50
    +3
    Марта! На тебя плохо влияют Свитолина и Ястремская...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.12.2020 20:50
    +3
    Марта! На тебя плохо влияют Свитолина и Ястремская...
    Ссылка
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