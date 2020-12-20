ФОТО. Марта Костюк показала, как должно выглядеть утро воскресенья

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает радовать подписчиков своего инстаграма соблазнительными фотографиями.
«Жизнь должна останавливаться по утрам воскресенья», – подписала публикацию Марта.
ФОТО. На радость фанатам. Марта Костюк в соблазнительном образе
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.