ФОТО. На радость фанатам. Марта Костюк в соблазнительном образе

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала свою новую фотографию в Instagram.
«Пусть они догадываются», – подписала снимок Марта.
Отметим, что украинка продолжает готовиться к старту нового теннисного сезона.
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Источник — Sport.ua
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