Ривер Плейт – Палмейрас – 0:3. Как убежал Луис Адриано. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча полуфинала Кубка Либертадорес 2020

  • 06.01.2021 06:05
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Ривер Плейт – Палмейрас – 0:3. Как убежал Луис Адриано. Видео голов и обзор
© Twitter. Луис Адриано

В первом матче полуфинального раунда Кубка Либертадорес 2020. «Палмейрас» разгромил «Ривер Плейт» со счетом 3:0. Три безответных мяча бразильцы на выезде забили в ворота аргентинского клуба.

Один из мячей провел экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано, кроме того отличились Рони и Матиас Винья. Ответный матч пройдет 12 января. В другом полуфинале два поединка (6 и 13 января) проведут «Бока Хуниорс» (Аргентина) и «Сантос» (Бразилия).

Смотрите видеообзор первого матча «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Палмейрас» (Бразилия) – 0:3

Голы: Рони, 27, Луис Адриано, 47, Матиас Винья, 62.

 
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Источник — YouTube

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