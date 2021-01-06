Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Моуриньо в финале. Видео голов и обзор матча

5 января, прошел матч 1/2 финала Кубка английской лиги. «Тоттенхэм» переиграл «Брентфорд», команду второго дивизиона (2:0). Команда Жозе Моуриньо забила два безответных гола в ворота соперника
На 12-й минуте Мусса Сиссоко точным ударом головой открыл счет для хозяев поля, а во втором тайме отличился Сон Хын Мин.
Смотрите видеообзор матча «Тоттенхэм» – «Брентфорд» – 2:0 (Сиссоко, 12, Сон Хын Мин, 70).
События матча
|84'
|Джошуа Да Силва (Брентфорд) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Сиссоко (Тоттенхэм).
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Источник — YouTube
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