Артем КРАВЕЦ: «С Галатасараем было непросто»

Форвард «Коньяспора» Артем Кравец поделился впечатлениями от поединка турецкой Суперлиги с «Галатасараем» (4:3), в котором он записал на свой счет победный гол.
«Галатасарай» - одна из лучших команд Турции. Я знал, что нам будет очень тяжело. Нам действительно было непросто. Счастлив, что удалось удержать преимущество. Звание лучшего игрока я бы отдал Ердону Дачи, он забил два мяча», - цитирует 31-летнего форварда Ajansspor.
В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл 11 матчей в турецкой Суперлиге, в которых забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.
После 16-ти туров «Коньяспор» идет на 8-м месте в турнирной таблице
Источник — Футбол 24
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