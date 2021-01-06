Артем КРАВЕЦ: «С Галатасараем было непросто»

Форвард «Коньяспора» Артем Кравец поделился впечатлениями от поединка турецкой Суперлиги с «Галатасараем» (4:3), в котором он записал на свой счет победный гол.

«Галатасарай» - одна из лучших команд Турции. Я знал, что нам будет очень тяжело. Нам действительно было непросто. Счастлив, что удалось удержать преимущество. Звание лучшего игрока я бы отдал Ердону Дачи, он забил два мяча», - цитирует 31-летнего форварда Ajansspor.

В нынешнем сезоне Артем Кравец сыграл 11 матчей в турецкой Суперлиге, в которых забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.

После 16-ти туров «Коньяспор» идет на 8-м месте в турнирной таблице