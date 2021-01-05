ФОТО. Как выглядит Свитолина перед стартом сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) провела тренировку перед стартом на турнире в Абу-Даби.
В матче первого круга основной сетки 26-летняя уроженка Одессы сразится против Джессики Пегулы из США (№63 WTA).
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Источник — Sport.ua
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