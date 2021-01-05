Тоттенхэм – Брентфорд. Кого выставил Моуриньо? Стартовые составы команд

Сегодня, 5 января, в 21:45 состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Тоттенхэм» принимает «Брентфорд».
Коуч хозяев поля Жозе Моуриньо определился со стартовым составом. В атаке выйдут Гарри Кейн и Сон Хын Мин.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Twitter
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Должны убрать пчёл в улей ещё в первом тайме.
Гарри Кейн и Сон Хын Мин творят чудеса взаимопонимания.
Должны убрать пчёл в улей ещё в первом тайме.
Гарри Кейн и Сон Хын Мин творят чудеса взаимопонимания.
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