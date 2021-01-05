Тоттенхэм – Брентфорд. Кого выставил Моуриньо? Стартовые составы команд

Матч 1/2 финала Кубка английской лиги начнется 5 января в 21:45

  • 05.01.2021 21:21
  • 736 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм – Брентфорд. Кого выставил Моуриньо? Стартовые составы команд
© Twitter. Гарри Кейн и Жозе Моуриньо

Сегодня, 5 января, в 21:45 состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Тоттенхэм» принимает «Брентфорд».

Коуч хозяев поля Жозе Моуриньо определился со стартовым составом. В атаке выйдут Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Стали известны стартовые составы команд.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 21:40
    0
    Интересно у них кубки играют. Вроде Шпоры из вышки, а Пчёлы из пердива, но принимает сильнейший по рейтингу. И тут своё поле даже без зрителей для слабейших важней.
    Должны убрать пчёл в улей ещё в первом тайме.
    Гарри Кейн и Сон Хын Мин творят чудеса взаимопонимания.
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 21:40
    0
    Интересно у них кубки играют. Вроде Шпоры из вышки, а Пчёлы из пердива, но принимает сильнейший по рейтингу. И тут своё поле даже без зрителей для слабейших важней.
    Должны убрать пчёл в улей ещё в первом тайме.
    Гарри Кейн и Сон Хын Мин творят чудеса взаимопонимания.
    Ссылка
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