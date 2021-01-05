Абу-Даби. Бондаренко идет дальше, Киченок и Страхова проиграли

Три украинские теннисистки провели стартовые матчи квалификации на турнире WTA 500 в ОАЭ.
Катерина Бондаренко свой матч выиграла, Валерия Страхова и Надежда Киченок – проиграли.
Абу-Даби. Полуфинал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания, 3) – 2:6, 3:6
Катерина Бондаренко (Украина, 10) – Панна Удварди (Венгрия) – 6:7(5), 6:2, 6:4
Валерия Страхова (Украина) – Мартина Карегаро (Италия, 14) – 3:6, 3:6
В финале отбора Бондаренко, получившая десятый номер посева, сразится с четвертой сеяной Валентини Грамматикопулу из Греции (№269 WTA).
В основную сетку изначально попали Элина Свитолина и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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