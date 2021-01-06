В среду, 6 января «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги.
Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка лиги
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
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Источник — Sport.ua
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