В среду, 6-го января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» примет туринский «Ювентус».
Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Милан» — «Ювентус». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Милан» — «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ювентус».
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Источник — Sport.ua
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