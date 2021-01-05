Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси угодил в череду неудач»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не спешит говорить о подписании нового контракта с лондонским клубом после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в АПЛ.

«Месяц назад меня спрашивали, когда я подпишу новый контракт. Сейчас будут говорить о другом, поскольку мы угодили в череду неудач и проиграли четыре матча за короткий период. Эта работа связана с постоянным давлением. В сложные моменты это проявляется особенно ярко, и мне прекрасно известно об этом. Моя задача состоит в том, чтобы продолжать работать и помочь игрокам достигнуть того уровня, который нам продемонстрировал «Сити» в первом тайме», — отметил Лэмпард.