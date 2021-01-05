Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси угодил в череду неудач»

Наставник команды не торопится говорить о продлении контракта с «аристократами»

  • 05.01.2021 08:08
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси угодил в череду неудач»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не спешит говорить о подписании нового контракта с лондонским клубом после поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в АПЛ.

«Месяц назад меня спрашивали, когда я подпишу новый контракт. Сейчас будут говорить о другом, поскольку мы угодили в череду неудач и проиграли четыре матча за короткий период. Эта работа связана с постоянным давлением. В сложные моменты это проявляется особенно ярко, и мне прекрасно известно об этом. Моя задача состоит в том, чтобы продолжать работать и помочь игрокам достигнуть того уровня, который нам продемонстрировал «Сити» в первом тайме», — отметил Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 09:53
    0
    Соревнуются с Ливерпулем.
    Вывод: Не фиг устраивать показательные разгромы. Потом идёт отрыжка
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 05.01.2021 09:53
    0
    Соревнуются с Ливерпулем.
    Вывод: Не фиг устраивать показательные разгромы. Потом идёт отрыжка
    Ссылка
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