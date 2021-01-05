ПСЖ намерен выкупить Мойзе Кина у Эвертона

ПСЖ в ближайшее время собирается выкупить нападающего Мойзе Кина, права на которого принадлежат «Эвертону».
Sky Sports отмечает, что парижане начали переговоры о трансфере футболиста.
Новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывает на Кина. Трансфер 20-летнего футболиста может обойтись в 34 миллиона евро.
В 16 матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов Кин забил за ПСЖ 9 голов.
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Источник — Sky Sports
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