Известны еще две теннисистки, с которыми Свитолина будет готовиться к AO

Виктория Азаренко и Дарья Касаткина станут спарринг-партнершами Элины Свитолиной и Иги Свёнтек в Австралии во время второй недели карантина.
Согласно последним правилам, на первой неделе карантина в Мельбурне у каждого игрока может быть только один напарник по тренировкам, а вот на второй неделе число спарринг-партнеров можно увеличить до 3.
Карантин участников австралийских турниров пройдет во второй половине января, после чего на кортах Мельбурн стартуют соревнования ATP и WTA, а с 8 февраля - Открытый чемпионат Австралии.
Источник — Большой теннис Украины
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