Известны еще две теннисистки, с которыми Свитолина будет готовиться к AO

Виктория Азаренко и Дарья Касаткина присоединяться к украинке на второй неделе карантина

  • 04.01.2021 13:15
  • 670 просмотров
  • 6 комментариев
Известны еще две теннисистки, с которыми Свитолина будет готовиться к AO
© WTA. Виктория Азаренко и Дарья Касаткина

Виктория Азаренко и Дарья Касаткина станут спарринг-партнершами Элины Свитолиной и Иги Свёнтек в Австралии во время второй недели карантина.
 
Согласно последним правилам, на первой неделе карантина в Мельбурне у каждого игрока может быть только один напарник по тренировкам, а вот на второй неделе число спарринг-партнеров можно увеличить до 3.
  
Карантин участников австралийских турниров пройдет во второй половине января, после чего на кортах Мельбурн стартуют соревнования ATP и WTA, а с 8 февраля - Открытый чемпионат Австралии.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.01.2021 14:34
    0
    А Свитка не промах, трех разных спарринг партнерш получила. Одну атакершу -польку, вторую темповичку-белорусско-американку и третью такую же как она, бегающую как сраный веник по задней линии туда-сюда - русско-европейку
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.01.2021 14:31
    0
    #sAshA 202, 04.01.2021 14:09
    А НЕ В ВІВТОРОК?
    так, завтра кваліфікація, в середу - основна сітка
    Ссылка
    #sAshA 202
    online
      #sAshA 202, 04.01.2021 14:09
    0
    Martin Riggs, 04.01.2021 13:27
    вже в середу розпочнеться в Абу-Дабі
    А НЕ В ВІВТОРОК?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.01.2021 13:27
    0
    Андрій Чорний, 04.01.2021 13:23
    Коли перші турніри!
    вже в середу розпочнеться в Абу-Дабі
    Ссылка
    Андрій Чорний
      Андрій Чорний, 04.01.2021 13:23
    0
    ?
    Ссылка
    Андрій Чорний
      Андрій Чорний, 04.01.2021 13:23
    0
    Коли перші турніри!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.01.2021 14:34
    0
    А Свитка не промах, трех разных спарринг партнерш получила. Одну атакершу -польку, вторую темповичку-белорусско-американку и третью такую же как она, бегающую как сраный веник по задней линии туда-сюда - русско-европейку
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.01.2021 14:31
    0
    #sAshA 202, 04.01.2021 14:09
    А НЕ В ВІВТОРОК?
    так, завтра кваліфікація, в середу - основна сітка
    Ссылка
    #sAshA 202
    online
      #sAshA 202, 04.01.2021 14:09
    0
    Martin Riggs, 04.01.2021 13:27
    вже в середу розпочнеться в Абу-Дабі
    А НЕ В ВІВТОРОК?
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 04.01.2021 13:27
    0
    Андрій Чорний, 04.01.2021 13:23
    Коли перші турніри!
    вже в середу розпочнеться в Абу-Дабі
    Ссылка
    Андрій Чорний
      Андрій Чорний, 04.01.2021 13:23
    0
    ?
    Ссылка
    Андрій Чорний
      Андрій Чорний, 04.01.2021 13:23
    0
    Коли перші турніри!
    Ссылка
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