Известно, с кем Свитолина будет готовиться к Australian Open

Пётр Сержпутовски, наставник чемпионки Ролан Гаррос Иги Свёнтек, рассказал, что его подопечная будет тренироваться в Мельбурне с Элиной Свитолиной.



Отметим, что Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля, до этого теннисисты должны провести двухнедельный карантин на зеленом континенте, во время которого можно будет тренироваться лишь с одним спарринг-партнером.



«Сразу после того, как нам стало известно об этих правилах, я получил предложение для Иги. Это очень хорошая спарринг-партнерша – Элина Свитолина. Она хороший игрок, с ней здорово тренироваться. Мы не раздумывали ни секунды. Это правда, что потом мы выглядели немножко глупо, потому что есть столько польских игроков и нам пришлось отказывать другим теннисисткам. Но мы приняли такое решение и мы ему верны», – сказал Сержпутовски.

Напомним, Пётр Сержпутовски – лучший тренер 2020-го года по версии WTA.