Известно, с кем Свитолина будет готовиться к Australian Open

Спарринг-партнершей украинки станет чемпионка Ролан Гаррос

  • 21.12.2020 13:20
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  • 1 комментарий
Известно, с кем Свитолина будет готовиться к Australian Open
© Ролан Гаррос. Ига Свёнтек

Пётр Сержпутовски, наставник чемпионки Ролан Гаррос Иги Свёнтек, рассказал, что его подопечная будет тренироваться в Мельбурне с Элиной Свитолиной.
 
Отметим, что Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля, до этого теннисисты должны провести двухнедельный карантин на зеленом континенте, во время которого можно будет тренироваться лишь с одним спарринг-партнером.
 
«Сразу после того, как нам стало известно об этих правилах, я получил предложение для Иги. Это очень хорошая спарринг-партнерша – Элина Свитолина. Она хороший игрок, с ней здорово тренироваться. Мы не раздумывали ни секунды. Это правда, что потом мы выглядели немножко глупо, потому что есть столько польских игроков и нам пришлось отказывать другим теннисисткам. Но мы приняли такое решение и мы ему верны», – сказал Сержпутовски.

Напомним, Пётр Сержпутовски – лучший тренер 2020-го года по версии WTA

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Источник — SPORT.INTERIA.PL

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Комментарии
    vital
      vital, 21.12.2020 14:00
    0
    Хороший вибір команди Еліни. В Елі завжди були проблеми в матчах із атакуючими гравцями. Можливо, за ці 2 тижні Світоліна трохи освоїть опозицію для подальшої успішної гри проти гравців такого плану.
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    vital
    online
      vital, 21.12.2020 14:00
    0
    Хороший вибір команди Еліни. В Елі завжди були проблеми в матчах із атакуючими гравцями. Можливо, за ці 2 тижні Світоліна трохи освоїть опозицію для подальшої успішної гри проти гравців такого плану.
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