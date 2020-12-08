Известны лучшие. WTA огласила победителей в основных номинациях

Женская теннисная ассоциация подвела итоги сезона в главных номинациях. Участие в голосовании принимали представители международных СМИ.
Теннисистка года: София Кенин (победа на Australian Open, финал Ролан Гаррос).
Прогресс года: Ига Свёнтек (победа на Ролан Гаррос).
Новичок года: Надя Подороска (начала год в третьей сотне, завершила в топ-50, дошла до полуфинала Ролан Гаррос).
Возвращение года: Виктория Азаренко (вернулась в топ-20 впервые за 3,5 года, финал US Open).
Пара года: Тимеа Бабош и Кристина Младенович (выиграли два титула Большого Шлема).
Награда имени Карен Кранцке (за соблюдение правил честной игры): Мария Боузкова.
Лучший тренер года: Пётр Сержпутовски (наставник Иги Свёнтек).
Источник — WTA
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