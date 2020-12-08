Известны лучшие. WTA огласила победителей в основных номинациях

Женская теннисная ассоциация подвела итоги сезона в главных номинациях. Участие в голосовании принимали представители международных СМИ.

Теннисистка года: София Кенин (победа на Australian Open, финал Ролан Гаррос).

Прогресс года: Ига Свёнтек (победа на Ролан Гаррос).

Новичок года: Надя Подороска (начала год в третьей сотне, завершила в топ-50, дошла до полуфинала Ролан Гаррос).

Возвращение года: Виктория Азаренко (вернулась в топ-20 впервые за 3,5 года, финал US Open).

Пара года: Тимеа Бабош и Кристина Младенович (выиграли два титула Большого Шлема).

Награда имени Карен Кранцке (за соблюдение правил честной игры): Мария Боузкова.

Лучший тренер года: Пётр Сержпутовски (наставник Иги Свёнтек).