Известны лучшие. WTA огласила победителей в основных номинациях

София Кенин стала лучший теннисисткой минувшего сезона

  • 08.12.2020 19:01
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Известны лучшие. WTA огласила победителей в основных номинациях
© WTA. София Кенин

Женская теннисная ассоциация подвела итоги сезона в главных номинациях. Участие в голосовании принимали представители международных СМИ.

Теннисистка года: София Кенин (победа на Australian Open, финал Ролан Гаррос).

Прогресс года: Ига Свёнтек (победа на Ролан Гаррос).

Новичок года: Надя Подороска (начала год в третьей сотне, завершила в топ-50, дошла до полуфинала Ролан Гаррос).

Возвращение года: Виктория Азаренко (вернулась в топ-20 впервые за 3,5 года, финал US Open).

Пара года: Тимеа Бабош и Кристина Младенович (выиграли два титула Большого Шлема).

Награда имени Карен Кранцке (за соблюдение правил честной игры): Мария Боузкова.

Лучший тренер года: Пётр Сержпутовски (наставник Иги Свёнтек).

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 08.12.2020 19:25
    +1
    Провал года: Даяна Ястремская
    Ссылка
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 08.12.2020 19:25
    +1
    Провал года: Даяна Ястремская
    Ссылка
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