КАРИКАТУРА ДНЯ. Настроение Свитолиной после новогодних праздников

Узнали себя?

  • 02.01.2021 15:58
  • 2843 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Настроение Свитолиной после новогодних праздников
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала постновогоднюю адаптацию картины Эдварда Мунка «Крик», которая давно стала одним из самых популярных мемов в сети.

«Настроение», – гласит подпись теннисистки к картинке.

Напомним, Свитолина планирует начать сезон на турнире в Абу-Даби, который стартует на следующей неделе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.01.2021 16:49
    0
    вот сравните фото вверху и то что она сама выкладывает.....даже близко не похожа на себя..ультрафотошоп
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.01.2021 16:49
    0
    вот сравните фото вверху и то что она сама выкладывает.....даже близко не похожа на себя..ультрафотошоп
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности