КАРИКАТУРА ДНЯ. Настроение Свитолиной после новогодних праздников

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала постновогоднюю адаптацию картины Эдварда Мунка «Крик», которая давно стала одним из самых популярных мемов в сети.
«Настроение», – гласит подпись теннисистки к картинке.
Напомним, Свитолина планирует начать сезон на турнире в Абу-Даби, который стартует на следующей неделе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.