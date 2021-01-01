ВИДЕО. «Новый год – новая я». Свитолина показала несколько новых стилей

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала забавное видео для TikTok, в котором показала несколько своих образов.
«Новый год – новая я», – подписала публикацию теннисистка.
ВИДЕО. Свитолина зажигательным роликом поздравила всех с Новым годом
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Источник — Instagram
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