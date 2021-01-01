ВИДЕО. «Новый год – новая я». Свитолина показала несколько новых стилей

Украинская теннисистка развивает актерский талант

  • 01.01.2021 18:59
  • 1211 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. «Новый год – новая я». Свитолина показала несколько новых стилей
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала забавное видео для TikTok, в котором показала несколько своих образов.

«Новый год – новая я», – подписала публикацию теннисистка.

ВИДЕО. Свитолина зажигательным роликом поздравила всех с Новым годом

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 01.01.2021 19:45
    -2
    Как не прискорбно это признавать, но она идёт по пути Шараповой( та хоть шлемы успела взять, а Елина достаточно стабильная, но так и не поднялась на вершину, а теперь начинает спускаться, очень жаль
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.01.2021 19:43
    -2
    Мені більше до вподоби була стара Еліна. Не з її характером та рівнем таланту розпилюватися на інші проекти та соцмережі, щоб продовжувати бути успішною в тенісі. Тут або-або.
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    alex73776
      alex73776, 01.01.2021 19:00
    0
    лучше тренировалась в теннис играть а не херней занималась!!
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    alex73776
      alex73776, 01.01.2021 19:00
    0
    лучше тренировалась в теннис играть а не херней занималась!!
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