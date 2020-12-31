ВИДЕО. Свитолина зажигательным роликом поздравила всех с Новым годом

Украинская теннисистка показала лучшие моменты 2020 года

  • 31.12.2020 22:00
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ВИДЕО. Свитолина зажигательным роликом поздравила всех с Новым годом
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех с Новым годом. Теннисистка выложила яркий ролик, в котором запечатлены моменты 2020-го года.

«Завершается этот невероятный, непредсказуемый 2020 год! Я очень благодарна родным, близким и всем, кто был рядом и не очень: моей команде за работу в условиях экстрима, моим болельщикам за тёплые слова поддержки, эмоции и комментарии.

Спасибо хейтерам за ваше внимание и время!

Берегите себя, своих родных и близких! Крепкого здоровья, душевных благ вам и вашим семьям в Новом году!», - подписала видео Свитолина.

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Источник — Sport.ua

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