ВИДЕО. Свитолина зажигательным роликом поздравила всех с Новым годом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех с Новым годом. Теннисистка выложила яркий ролик, в котором запечатлены моменты 2020-го года.
«Завершается этот невероятный, непредсказуемый 2020 год! Я очень благодарна родным, близким и всем, кто был рядом и не очень: моей команде за работу в условиях экстрима, моим болельщикам за тёплые слова поддержки, эмоции и комментарии.
Спасибо хейтерам за ваше внимание и время!
Берегите себя, своих родных и близких! Крепкого здоровья, душевных благ вам и вашим семьям в Новом году!», - подписала видео Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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