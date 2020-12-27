ВИДЕО. Свитолина станцевала с Монфисом

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина станцевала вместе со своим парнем, 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Наш маленький рождественский танец. Надеемся, что вы хорошо проводите время со своими любимыми», — прокомментировал ролик Монфис.
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Источник — Instagram
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