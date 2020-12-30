ВИДЕО. Серена Уильямс станцевала во время тренировки

39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс в отличном настроении готовится к новому сезону.
«Мне сказали, что я недостаточно делюсь своими тренировками. Надеюсь, это поможет вам понять, насколько я серьезна», — написала Серена, комментируя свой зажигательный танец во время тренировки.
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Источник — Instagram
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