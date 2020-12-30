Виталий Сачко рассказал, когда в сборной Украины произойдет смена поколений

Четвертая ракетка Украины Виталий Сачко рассказал, когда ожидать смены поколений в мужской сборной Украины по теннису.

«К сожалению, мой рейтинг пока не самый высокий. Сейчас первыми ракетками Украины является Сергей Стаховский и Илья Марченко. Пока их не опередят в рейтинге, то смены поколений в сборной не будет. Это мое мнение», - сказал Сачко.

Напомним, Стаховский и Марченко находятся в начале третьей сотни, Вячеслав Орлов и Виталий Сачко располагаются в четвертой.

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