Виталий Сачко рассказал, когда в сборной Украины произойдет смена поколений

Украинский теннисист считает, что там пока играют сильнейшие

  • 30.12.2020 14:30
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Виталий Сачко рассказал, когда в сборной Украины произойдет смена поколений
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Четвертая ракетка Украины Виталий Сачко рассказал, когда ожидать смены поколений в мужской сборной Украины по теннису.

«К сожалению, мой рейтинг пока не самый высокий. Сейчас первыми ракетками Украины является Сергей Стаховский и Илья Марченко. Пока их не опередят в рейтинге, то смены поколений в сборной не будет. Это мое мнение», - сказал Сачко.

Напомним, Стаховский и Марченко находятся в начале третьей сотни, Вячеслав Орлов и Виталий Сачко располагаются в четвертой.

Полную версию интервью с Сачко читайте здесь.

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Источник — Sport.ua

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